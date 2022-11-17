نشكركم على متابعتكم خبر المستكشف راشد ينطلق 28 نوفمبر الجاري نحو فوهة أطلس على سطح القمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أن موعد إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر. سيكون يوم 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 3:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 12:46 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه المركز إلى أن التاريخ والتوقيت ما زالا قابلين للتغيير تبعاً لأي تطورات قد تطرأ في حالة الطقس، أو أية ظروف أخرى.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد موقع هبوط المستكشف راشد في فوهة أطلس الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و 44.4 درجة شرقاً على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس. أو ما يعرف بـ”بحر البرد” الواقعة أقصى شمال القمر، والتي تم اختيارها حفاظاًً على المرونة أثناء إنجاز عمليات المهمة.

وتم اختيار موقع الهبوط مع الأخذ بعين الاعتبار لحالات الطوارئ المتعددة والتي يمكن استخدامها اعتماداً على المتغيرات. التي تحدث أثناء النقل حيث يتحلى الموقع بالمواصفات الفنية والأهداف العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

وسيقوم المستكشف راشد بمجرد هبوطه بدراسة خصائص التربة على سطح القمر وصخور وجيولوجيا القمر وحركة الغبار والبلازما والغلاف الكهروضوئي. والتي تعد جميعها اكتشافات جديدة حول هذه المنطقة من القمر. الأمر الذي يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر واحدة من أكثر المهمات الفضائية ترقباً.

وتعد فوهة أطلس موقعاً لم يسبق استكشافه من قبل أي من المركبات الفضائية أو حتى المهمات المأهولة السابقة. الأمر الذي يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر واحدة من أهم المهمات المترقبة.