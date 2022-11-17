نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان ناتاشا بيرك موسار بفوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية ‎سلوفينيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سلوفينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى ناتاشا بيرك موسار.