نشكركم على متابعتكم خبر طحنون بن زايد يوجه الشكر للقيادة الرشيدة في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توجه طحنون بن زايد بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على حكمة القرار وفاعلية التوجيه في التصدي لجائحة “كوفيد-19”.

وقال سموه: “أثبتت دولة الإمارات أن معادلة الإنجاز،هي العمل الدؤوب والبحث العلمي الرصين والتكاتف المجتمعي نحو تطويع كافة السبل لضمان استقرار الوطن وأمنه باعتبار أن سلامة الإنسان هي في قلب القيادة الرشيدة وفي قمة أولوياتها الوطنية”.