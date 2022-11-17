نشكركم على متابعتكم خبر “صن إكسبريس” تُطلق رحلاتها المباشرة بين دبي ومدينة أزمير التركية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 07:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت شركة “صن إكسبريس” للطيران رحلاتها المباشرة بين دبي ومدينة أزمير التركية، لتضاف إلى قائمة وجهات مطار دبي الدولي.

وتشغل “صن إكسبريس” ثلاث رحلات أسبوعية إلى كلتا الوجهتين السياحيتين على متن طائرة من طراز B737-800 بسعة 189 مقعدا.

وتعتبر أزمير الوجهة الثانية التي تشغلها الشركة من مطار دبي الدولي بعد أن أطلقت رحلاتها إلى أنطاليا في سبتمبر الماضي.