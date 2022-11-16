نشكركم على متابعتكم خبر وكالة الإمارات للفضاء تطلق مشروع مجمع البيانات الفضائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، “مجمع البيانات الفضائية”، كمنصة رقمية لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع. بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية. وذلك على هامش مشاركتها مع بعثة الدولة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 27”.

ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها. لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.

وتهدف مبادرات مشروع مجمع البيانات الفضائية، وفق “وام”، إلى توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وزيادة الاعتماد على الفضاء لمواجهة التحديات الوطنية والبحث عن الحلول من خلال الفضاء. إضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية. إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي وتحسين جودة الحياة والاستفادة من الفضاء لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في دعم مسيرة النمو والتطور والمعرفة.