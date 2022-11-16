نشكركم على متابعتكم خبر طريقة عمل البرجر بدون قلي وبمذاق لذيذ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة -زهراء خليفة

يعد البرجر من الأكلات الشهية التي يحبها الصغار والكبار ولكن مشكلته الصحية تحدث بسبب المواد الصناعية الموجودة فيه وإن قلي البرجر يتم في كمية من الزيت.

نقدم لكم طريقة عمل البرجر بدون قلي من خلال خطوات الشيف نجلاء.

الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البرجر:

كوب ونصف فول صويا منقوع ومصفى

نصف كيلو لحمة مفرومة

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح فلفل أسود

زيت

2 ملعقة كبيرة كاتشب

بطاطس محمرة للتقديم

طريقة عمل البرجر:

* في الكبة الكهربائية افرمي اللحمة وفول الصويا والدقيق والبصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود .

* شكلي خليط البرجر أقراص وسط، وضعي كل قطعة في كيس بلاستيك واحفظه بالفريرز وعند التجهيز ضعيه في صينية بها زيت وادخلي البرجر الفرن حتى النضج ويقدم ساخنا.