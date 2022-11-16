نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يكرّم مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي وطلبة الامتياز من خريجي كليات التقنية العليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي ضمن جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كرمنا اليوم ضمن جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي”

وأضاف سموه: “مجتمعنا يتقدم بتكاتفه ويقوى بتلاحمه .. ويزيد فيه الخير بزيادة التعاضد بين أفراده”

فيما أضاف سموه: “كما سعدت اليوم باستقبال وتكريم طلبة الامتياز من خريجي كليات التقنية العليا من الطلاب ..”

وأضاف سموه: “فخورين بإنجازهم .. ومتطلعين لعملهم في خدمة وطنهم .. وفقهم الله لكل خير”