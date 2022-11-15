نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 05:04 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك “فيليب” ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك “فيليب”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “ألكسندر دي كرو” رئيس وزراء مملكة بلجيكا.