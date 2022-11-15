نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الفلسطيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:58 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى فخامة “محمود عباس” رئيس دولة فلسطين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة “محمود عباس”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور “محمد أشتيه” رئيس مجلس وزراء فلسطين.