نشكركم على متابعتكم خبر السيطرة على حريق في واجهة “دبي فيستفال” ولا إصابات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً عند الساعة 7.28 من مساء الإثنين. يفيد بوقوع حادث حريق في«دبي فيستفال ستي مول»، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء الراشدية مستجيب أول، وجهة الاختصاص. وعند الوصول في الساعة 7:34 محققاً زمن استجابة مقداره 6 دقائق. تبين أن الحادث احتراق جزء بواجهة المبنى. وباشرت الفرق المختصة الإخلاء ومكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحادث تحت السيطرة.

وبدأ التبريد عند الساعة 7:42. وعند الساعة 8:09 أكد القائد الميداني، أن الحادث منتهٍ، وسلّم الموقع للجهات المختصة ولا توجد أي إصابات.