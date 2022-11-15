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تنويه من وزارة الداخلية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

دعت وزارة الداخلية في الإمارات، الجمهور إلى عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين الأمني الميداني “ضمان 6” وإفساح الطريق لوحدات الشرطة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «وزارة الداخلية تنوه بتنفيذ التمرين الأمني الميداني (ضمان 6) في مختلف إمارات الدولة وذلك يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء».

وأضافت: «يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية، لذا يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة».

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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