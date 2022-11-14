نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:57 مساءً - متابعة _ لمى ابراهيم:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة اليوم ــ في مركز بالي نوسا دوا للمؤتمرات في جزيرة بالي ــ إعلان مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وإندونيسيا شملت العديد من جوانب التعاون الاقتصادي والبيئي والتكنولوجي بين البلدين الصديقين.

وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بشأن الشراكة في مجال العمل المناخي استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف ” كوب 28″ ومذكرة بشأن التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ، بجانب مذكرة للتعاون في مجال تطوير البنية التحتية وأخرى في مجال الذكاء الصناعي.

كما شملت مذكرة للتعاون في مجال الأمن السيبراني واتفاقاً فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى اتفاقية منحة بشأن تمويل برنامج مكافحة داء السل في اندونيسيا ومذكرة تفاهم بين أدنوك وكيلانج بيرتامينا الدولية بشأن التعاون في مجال البتروكيماويات، ومذكرة تفاهم أخرى بين بروج وشاندرا أسري للاقتصاد الدائري للبولي أوليفينات وتطوير التطبيقات الجديدة .. واتفاقية تطوير مشتركة بين شركة إينالوم وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتوسعة مصهر الألمنيوم واتفاقية بين مصدر وبيرتامينا باور اندونيسيا بشأن تطوير محطة الطاقة الشمسية في منطقة روكان بلوك.

كما تضمنت مذكرة تفاهم بين مصدر وهيئة الاستثمار الإندونيسية وبيرتامينا باور إندونيسيا للمتجددة والتخزين وتعاون تحليلات الأداء للرعاية الصحية بين “ASAREN” الاندونيسية و”جي 42 ” للذكاء الاصطناعي، ومذكرة تعاون بشأن مبادرات الجينوم الوطنية بين و”جي 42 ” Healthcare و ASAREN.

وحضر إعلان الاتفاقيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.