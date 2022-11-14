نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:37، والجزر الأول عند الساعة 09:08، والثاني عند الساعة 23:42.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29، والمد الثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 08:07، والجزر الثاني عند الساعة 19:37.