نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أم القيوين تضبط عصابة تسرق معدات النفط والكهرباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

ضبطت شرطة أم القيوين عصابة من الجنسية العربية تخصصت في سرقة معدات نفطية ومواد كهربائية من المنطقة الصناعية الحديثة بأم الثعوب.

وقدرت قيمة المعدات التي سرقتها العصابة بحوالي 3 ملايين درهم إماراتي.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران – مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إنه فور ورود البلاغ تم تشكيل فريق عمل من قسم التحريات وتحريات مركز شرطة السلمة الشامل، وخلال (24) ساعة استطاع فريق البحث من ضبط كافة أفراد العصابة وبسؤالهم اعترفوا بالسرقة وعن المسروقات أفادوا أنهم تصرفوا بجزء منها ببيعها على محلات السكراب أما باقي المسروقات تم إرشاد فريق البحث على مواقعها في إحدى المواقع بصناعيات إحدى الإمارات وتم التحفظ عليها.