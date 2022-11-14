نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:56 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة “رجب طيب أردوغان” رئيس الجمهورية التركية. في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم. وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقية تعزية مماثلة إلى فخامة “رجب طيب أردوغان” رئيس الجمهورية التركية.