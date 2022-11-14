نشكركم على متابعتكم خبر بشكل نهائي.. استبدال الدرهم الإلكتروني بوسائل الدفع المعتمدة في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإيقاف التام للتعامل مع منظومة “الدرهم الإلكتروني” لتحصيل رسوم خدماتها. واستبدالها بمنظومة الدفع المباشر التي تعتمد على وسائل الدفع المعتمدة في الدولة. تماشياً مع أنظمة وزارة المالية وفي إطار منظومة العمل الحكومي المشترك الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبكل سهولة ويسر.

وتأتي خطوة الوزارة، وفق “وام”، بعد أن نجحت منذ شهر سبتمبر الماضي بالتحول التدريجي من منظومة “الدرهم الإلكتروني” إلى منظومة الدفع المباشر بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي. وبما ينسجم مع إعلان سابق لوزارة المالية يقضي بتوقف الجهات الحكومية تدريجياً عن استخدام المنظومة السابقة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه “يمكن للمتعاملين استرداد الأرصدة المتبقية في الدرهم الإلكتروني، عبر البنوك المصدرة للبطاقات. وتعتبر وسائل الدفع المعتمدة التي بإمكان المتعاملين استخدامها بدلاً من الدرهم الإلكتروني بطاقات فيزا وماستر كارد وخدمات غوغل باي وآبل باي. أو عبر نقاط البيع والأجهزة المخصصة لإتمام المدفوعات والبالغ عددها 3343 جهازاً في مختلف أنحاء الدولة وفي 243 مركزاً لخدمات الأعمال”.