نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: سعدنا بافتتاح “جامع الشيخ زايد” في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، جامع الشيخ زايد في مدينة سولو في إندونيسيا برفقة الرئيس جوكو ويدودو.

وقال سموه عبر تويتر: “سعدنا بافتتاح “جامع الشيخ زايد” في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله..نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي”.