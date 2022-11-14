الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استعرض وفد حكومة دولة الإمارات خلال مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ 114 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، جهود الإمارات ومبادراتها وشراكاتها الهادفة للنهوض بالإدارة الحكومية العربية، والاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية الذي يركز على موضوع التحول الرقمي الحكومي في الدول العربية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2023.

وبحسب “وام”، ترأس وفد حكومة الإمارات، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعبد الكريم العسماوي مدير مكتب المنظمات والعلاقات الدولية. وشارك في الاجتماع الوزراء المسؤولون عن التنمية الإدارية في الدول العربية، وعدد من مدراء معاهد الإدارة الحكومية العربية.

وأكدت عهود الرومي في كلمتها خلال الاجتماع، حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإدارة الحكومية العربية، وبناء رأس المال البشري الحكومي العربي، وتمكينه بالمهارات المستقبلية اللازمة للنهوض بقطاع الخدمة المدنية، وتعزيز جاهزيته للتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

واستعرضت الأجندة المقترحة للدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في الفترة 13 – 15 فبراير 2023، بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين من رؤساء المنظمات الدولية ووزراء الخدمة المدنية ومديري معاهد الإدارة الحكومية العربية، مشيرة إلى أنه يركز على موضوع التحول الرقمي الحكومي في الدول العربية، ودوره المهم في تطوير الإدارة الحكومية العربية.

ويشهد عقد اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن الخدمة المدنية والتنمية الإدارية العربية، إطلاق النسخة الثانية من تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية.

من جهتها، أشادت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجهود حكومة دولة الإمارات، في تنظيم الدورة الأولى لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، وما شهدته من نجاح كبير، وثمنت الشراكة البناءة بين الجانبين في تنظيم الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، مؤكدة أهميته في تعزيز الشراكات العربية الهادفة لتطوير الإدارة الحكومية في العالم العربي.

وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، متابعة مستجدات تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، وعرض تقرير حول الخطة الاستراتيجية للمنظمة، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بعملها خلال الفترة المقبلة.