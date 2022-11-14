نشكركم على متابعتكم خبر احتفاء شعبي بزيارة رئيس الدولة لمدينة سولو الإندونيسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:00 صباحاً - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم إلى مدينة سولو في جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وبحسب “وام”، كان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار المدينة .. فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.

يرافق سموه .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما كان في الاستقبال سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية وأعضاء السفارة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إندونيسيا.

ورافق وصول سموه احتفاء رسمي وشعبي حيث اصطف الآلاف من طلبة المدارس على جانبي الطريق ملوحين بأعلام البلدين تحية وترحيباً بزيارة سموه إلى بلدهم.