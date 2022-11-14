نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في اسطنبول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة بيوغلو في مدينة اسطنبول ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها – أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.