نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي مصر في ضحايا حادث حافلة الركاب في الدقهلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 07:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية، في ضحايا سقوط حافلة ركاب في قناة مائية في محافظة الدقهلية بمنطقة الدلتا شمالي مصر، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.