نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدعو المواطنين في إسطنبول إلى الابتعاد عن موقع التفجير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 07:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أهابت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسطنبول، مواطني الدولة، الابتعاد عن موقع التفجير في منطقة تقسيم.

وأكدت القنصلية، اليوم، عبر حسابها الرسمي في تويتر، ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية.

ونصحت بالتواصل معها في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة “تواجدي”.