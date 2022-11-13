نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات صحو إلى غائم جزئياً غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:57 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً. وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:14. والمد الثاني عند الساعة 06:29 و الجزر الأول عند الساعة 08:44 و الجزر الثاني عند الساعة 22:53

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44والمد الثاني عند الساعة 01:54. و الجزر الأول عند الساعة 18:44 و الجزر الثاني عند الساعة 08:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 24 85 35

دبي 32 24 90 40

الشارقة 32 22 90 35

عجمان 31 24 90 45

أم القيوين 33 22 85 35

رأس الخيمة 33 21 90 45

الفجيرة 32 25 85 35

العـين 33 20 95 40

ليوا 34 22 85 35

الرويس 29 19 80 35

السلع 30 19 85 30

دلـمـا 32 23 85 50

طنب الكبرى 33 24 80 45

طنب الصغرى 33 24 80 45

أبو موسى 34 25 80 40

-مل-