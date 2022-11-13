نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة – نغم حسن ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي “حفظه الله” اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي. وقال سموه: بدأنا الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية والخدمية ولهيئة الطوارىء والأزمات والمتطوعين وكافة المواطنين والمقيمين الذين شكلوا فريقاً وطنياً واحداً عبَرَ بالإمارات بنجاح أحد أكبر الأزمات الصحية التي مرت على البشرية.