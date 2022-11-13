نشكركم على متابعتكم خبر المركزي يرفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات بقوة لعام 2022، بعد تسجيل نمو 8.4% في الربع الأول. والذي فاق توقعات المصرف السابقة، والتي كانت عند 8.2%.

ويأتي رفع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.5% في 2022 للمرة الثانية بعد توقعات سابقة عند 5.4% وقبلها 4.2%.

وواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي، وفقاً للتقرير الاقتصادي ربع السنوي للربع الثاني 2022، الصادر مؤخراً. أداءه القوي للربع الثاني من عام 2022، بعد تحقيق نمو قوي بنسبة 8.4% على أساس سنوي في الربع الأول.

ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط، فضلاً عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، وفق “الخليج”.

ورفع المركزي توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام 2022 من 8% في القراءة السابقة إلى 11.5% في القراءة الحالية. بينما أبقى على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 4.3%.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي في عامي 2022 و2023 بنسب 6.5% و4.2% على التوالي.