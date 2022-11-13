نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد نبشّركم بأن القادم أفضل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على “إنستغرام” :

“التقيت أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في استراحة المرموم في دبي.

هذه اللقاءات تحمل تباشير الخير لشعبنا والرفعة لدولتنا، وكلنا اليوم نعمل ضمن فريق إماراتي واحد لتعزيز مسيرتنا التنموية وتحقيق تطلعات شعبنا. وبقيادة محمد بن زايد، نبشّر أبناء وبنات الإمارات أن القادم دائماً أفضل”.