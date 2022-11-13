نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً بعد الظهر خاصة على البحر.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:13

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.