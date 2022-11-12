نشكركم على متابعتكم خبر ميناء راشد يفوز بجائزتين مرموقتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 09:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حصد ميناء راشد، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية 2022، جائزتين مرموقتين، هما جائزة “ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط” في 23 أكتوبر في الأردن. وجائزة “ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم” في 11 نوفمبر ضمن الحفل النهائي الذي أقيم في سلطنة عمان.

وجاء التكريم، وفق “وام”، تتويجاً للأداء المتميز لميناء راشد في القطاع البحري للعام الخامس عشر على التوالي.

وعزز ميناء راشد مكانته الرائدة كوجهة مفضلة لخطوط الرحلات السياحية البحرية حول العالم من خلال إمكاناته المبتكرة. ومساهمته في تعزيز تحول دبي من مجرد ميناء محلي لتجارة البضائع المنقولة التقليدية عبر السفن الخشبية، إلى مركز عالمي رائد لقطاع الخدمات البحرية.

وارتفع عدد السفن السياحية التي رست في ميناء راشد بنسبة 100% مقارنة بالموسم السياحي الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الركاب وأفراد الطواقم البحرية إلى حوالي 600,000، أي أكثر من ضعف عدد زوار الموسم السابق.

وتصل السعة الكلية لمرسى اليخوت والقوارب في الميناء إلى أكثر من 400 يخت، كما يجري توسيع مرافق الميناء ومرسى اليخوت بشكل كبير ليتكامل مع محطة المسافرين مواكبة للمتطلبات المستقبلية. إذ يمثل ميناء راشد أحد أبرز مراكز الرحلات السياحية البحرية واليخوت الفاخرة في العالم.

ومن المتوقع وصول أكثر من 900,000 مسافر خلال موسم الشتاء هذا العام مع العودة الكبيرة لحركة السياحة البحرية في دبي. واستقبال 123 سفينة سياحية من أكبر مشغّلي خطوط الرحلات البحرية العالمية في محطة ميناء راشد للرحلات السياحية البحرية.