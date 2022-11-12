نشكركم على متابعتكم خبر “الإنجيل العربي” مخطوطة تعود للقرن الثاني عشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 06:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

يحتوي معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والأربعين عدداً من المخطوطات التاريخية المبهرة التي تعود إلى عصور قديمة تصل إلى القرون الوسطى وما قبلها أيضاً، حيث دُونت بخط اليد ومازالت محتفظة برونقها حتى الآن.

وبحسب “وام”، من بين تلك المخطوطات “الإنجيل العربي” المعروض في جناح دار “بيتر هارينغتون” بالقاعة رقم 6 للمعرض بسعر يبلغ 135 ألف جنيه إسترليني نظراً للقيمة التاريخية للمخطوطة التي تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي وقد عُثر عليها في المنطقة العربية إما في سوريا أو مصر.

وقال مدير مبيعات الدار بين هوستون إن هذه المخطوطة تعد إحدى أقدم وأندر الشهود على تقليد نصي منقطع بتأثيرات سريانية والتي يُرجّح نسخها واستخدامها داخل الأديرة مؤكدا أن هذه المخطوطة كتبت باللغة العربية وتنتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس في منطقة القلمون بسوريا وتحديداً حول مدينة دير عطية.

وأضاف أن هذه المخطوطة الإنجيلية تنقسم إلى جزئين الأول سنكساري أي يحوي قراءات يومية للسنة الليتورجية (الطقسية) تبدأ بعيد الفصح وتنتهي بالأسبوع المقدس والثاني يضم “الإيوثينا” وهي أناجيل آحاد القيامة الأحد عشر الصباحية وبجانب قراءات الإنجيل فإن الكتاب يتضمن القراءات نصوص التفسير الآبائي التي تُقرأ بعد فصول أناجيل الأحد والعيد.