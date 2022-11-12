نشكركم على متابعتكم خبر بشأن رحلتي أثينا.. توضيح من طيران الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أن رحلة “ئي كيه 210” من أثينا إلى دبي في 10 نوفمبر عادت إلى البوابة قبل الإقلاع، وأن الرحلة “ئي كيه 209″، من أثينا إلى نيوارك في 10 نوفمبر عادت بعد الإقلاع إلى أثينا، وذلك لإجراء فحص أمني بناءً على طلب السلطات.

وقامت طيران الإمارات بتغيير حجوزات الركاب الذين كانوا على الرحلة “ئي كيه 209″، للسفر في 11 نوفمبر، ووفرت لهم الإقامة الفندقية.

وتعتذر طيران الإمارات لركابها عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الإجراء الخارج عن إرادتها.