نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية السويد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 07:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. معالي توبياس بيلستورم وزير خارجية مملكة السويد على توليه منصبه الجديد. وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح ..مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والسويد بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه ومعالي توبياس بيلستورم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة لتنمية آفاق التعاون المشترك الإماراتي السويدي. كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.