نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 09:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى العام 2031.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031 . نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ 40 مليون نزيل فندقي في 2031”.