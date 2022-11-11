السفير الصيني: العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات شهدت نمواً وتطوراً كبيراً

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 05:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة تشانغ يى مينغ ، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية أن العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً و تطوراً كبيراً مؤخراً في ظل دعم قيادة الدولتين، مشيراً أن علاقات بلاده مع الإمارات قائمة في الاحترام والصداقة والتعاون و المصالح المشتركة.

وبحسب “وام”، أضاف السفير الصيني في حواره مع وكالة أنباء الإمارات “وام” في مقر السفارة بأبوظبي أن نمو العلاقات الثنائية انعكس على كافة الجوانب من الاقتصاد إلى العلاقات الإنسانية بين الشعبين، مشيرا إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم والثقافة والعلوم والتقنية والرياضة.

وأكد يي مينغ أن عددا كبيرا من المدارس في دولة الإمارات تدرس المنهج الصيني وأن هذا العدد قد تضاعف منذ عام 2019.

و أكد سعادته أن برنامج التعليم الصيني في الإمارات العربية المتحدة يشمل 54 ألف طالب في 158 مدرسة عامة ويهدف إلى تغطية 200 مدرسة، وأعرب عن ثقته في الوصول إلى هذا الهدف قريباً.

وقال يي مينغ إن المدرسة الصينية في دبي ، وهي أول مدرسة تدرس مناهج وطنية صينية في الإمارات العربية المتحدة ، هي أيضًا المدرسة الخارجية الوحيدة في العالم التي ترتبط بالنظام التعليمي الصيني. وكشف أن المدرسة ، المعترف بها من قبل الإدارات التعليمية في البلدين ، قد تطورت بشكل كبير في العامين الماضيين وحصلت على معدل رضا بنسبة 99.5 في المائة من أولياء أمور الطلاب.

و أضاف يي مينغ انه على الرغم من بعد المسافة بين الدولتين إلا أن الشعبين تربطهما علاقات وثيقة ، وهذه العلاقات تتعزز باستمرار.

– تضاعف الجالية الصينية.

وأضاف أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة الإمارات يقارب 400 ألف ، ويعني ذلك أن الجالية الصينية في الدولة قد تضاعف عددها منذ عام 2019 عندما كان عددها 200 ألف، وتعمل في الدولة نحو 6 آلاف شركة صينية .

وقال يي مينغ أن المركز الثقافي الصيني في أبوظبي سيكون بمثابة منصة جديدة للتفاعل بين أفراد الشعبين في الدولتين.

وقال السفير إن المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي اختتم أعماله مؤخرًا في بكين كان مبشراً، وأعلن خلاله عن فرص جديدة لمزيد من التعاون بين الصين و دول العالم الصديقة ومنها الإمارات العربية المتحدة.

أوضح السفير الصيني أن بلاده مستعدة لزيادة الاستثمارات المشتركة والمساهمة في تعزيز النمو في دولة الإمارات و دول العالم الصديقة . وأكد أن خبراته الأولية قد عززت انطباعه عن دولة الإمارات ،مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً للتوازن بين المحافظة العادات والتقاليد العريقة ومواكبة الحداثة.

– التعاون في مكافة التغير المناخي.

أكد المسؤول الصيني أن التعاون في جهود مكافحة التغير المناخي أصبح من الركائز الاساسية المتينة لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقتين.

وأضاف أن الصين قد أعلنت عن خطتها للحياد المناخي بحلول عام 2060 وأطلقت 10مبادرات رئيسية في هذا الصدد ودفعت الجهود الهادفة إلى خفض الكربون والتحول الأخضر.

و اختتم السفير الصيني حديثه مؤكداً أن كل ما سبق يوفر أساساً قوياً للتعاون بين الدولتين في جهود مكافحة التغير المناخي..مضيفاً أن الصين والإمارات باشرتا التحرك على صعيد تعزيز التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات الهامة للبلدين.