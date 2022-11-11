نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة و نائبه يعزيان خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.