نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعلن اختتام فعاليات تحدي القراءة العربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختتام فعاليات تحدي القراءة العربي.

وكتب سموه على تويتر: “اختتمنا بحمد الله اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي .. مسابقة شارك فيها 22 مليون طالب من 44 دولة لقراءة 50 كتاب في كل عام دراسي”.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “الفائزة هذا العام هي شام البكور من سوريا الحبيبة .. سوريا الحضارة واللغة والثقافة .. سوريا العلم والعلماء والتاريخ”.

وبين سموه “ضمن تحدي القراءة ومن بين 92 ألف مدرسة شاركت في التحدي فازت مدرسة المختار جازوليت.. من المملكة المغربية كأفضل مدرسة تدعم القراءة وترسخها في أجيالنا.. مبروك للمغرب هذا الحراك الثقافي حيث شارك في التحدي مليون طالب مغربي”.

وكتب سموه “ضمن فعاليات أكبر مسابقة عالمية في القراءة، والتي شارك فيها 126 ألف مشرف على القراءة من 44 دولة حول العالم … فازت من المملكة الأردنية المشرفة نور الجبور … تحية لها .. وتحية لأكثر من 2 مليون طالب شارك من المملكة الأردنية الشقيقة”.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن “تحدي القراءة هو تحدٍ لصنع حضارة تبدأ بتنوير العقول عبر الكتاب .. هو تحدٍ لنا جميعا لتنفيذ أول وصية نزلت من السماء إلى الأرض .. “إقرأ” .. هدفنا أن يكون في كل بيت قارئ .. ولن نصنع مستقبل أفضل لشبابنا العربي بغير القراءة والمعرفة.