نشكركم على متابعتكم خبر صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة مركز “إرادة” للعلاج والتأهيل في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (66) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مركز “إرادة” للعلاج والتأهيل في دبي برئاسة محمد عبدالله محمد فلكناز.

ونصّ القرار على أن يُشكَّل المجلس ، بعُضويّة كُلٌّ من: مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نائباً للرئيس، والمدير التنفيذي لمستشفى راشد بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وعبدالله ظاعــن عبيـد، وسميرة محمد الريّس، وخولة محمد بالهول، ومُمثِّل عن كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابـة العامـة لإمارة دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمركز “إرادة” للعلاج والتأهيل في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.