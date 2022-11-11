نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والملك حمد بن عيسى يبحثان تعزيز التعاون المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة اليوم، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مواصلة التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على ترسيخها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة بلده الثاني مملكة البحرين الشقيقة ولقائه أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .. مؤكداً متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وخصوصيتها والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف جوانبها.

من جهته أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن اعتزازه بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي الوطيد من مستوى متقدم ورفيع على جميع المسارات والمجالات تحقيقاً لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.