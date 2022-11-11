نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان: تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ ابتداءاً من هذا التاريخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ ابتداء من 21/11/2022 حتى 1/6/2023.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 11/11/2022. مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق.

وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد جميع المتعاملين وللتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين بالإمارة.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان النعيمي أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض هي مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر. ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم في الساعة، ومخالفة إحداث تغيرات في المركبة بدون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعا جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور لضمان السلامة المرورية.

مشيراً إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عليهم.

وحرصاً من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، متمنياً السلامة للجميع.