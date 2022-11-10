نشكركم على متابعتكم خبر أسهم الإمارات تتراجع بشكل بسيط في بداية التداول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تراجعت أسهم الإمارات بشكل طفيف في مستهل تعاملات الخميس، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.09% إلى مستوى 10579.73 نقطة. ومؤشر سوق دبي 0.37% عند مستوى 3372.54 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم “العالمية القابضة” بنسبة 0.54%، و”إنفيكتوس للاستثمار” 3.05%، وفي دبي ارتفع سهم “العربية للطيران” 1.9%.

وأغلق سوق أبوظبي، الأربعاء، عند مستوى 10589 نقطة، مرتفعاً 0.18%، بينما استقر سوق دبي عند 3385 نقطة، مع ارتفاعه هامشياً بنسبة 0.02%.