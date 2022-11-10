نشكركم على متابعتكم خبر “تعليم” تُعلن عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت اليوم مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع (“الشركة” أو “تعليم”) (شركة مساهمة عامة قيد التحول)، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات والتي تمتلك محفظةً تضم 26 مدرسة، عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”) في سوق دبي المالي.

وبحسب “البيان”، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة “تعليم”: “شهدنا اهتماماً كبيراً بالطرح العام الأولي لمجموعتنا منذ الإعلان عن نية طرح أسهمنا بتاريخ 31 أكتوبر 2022. واليوم، يسرنا الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لجميع المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين ومجتمع مدرستنا من خلال شريحة أولياء الأمور والموظفين المؤهلين. لقد سطّرت مجموعة تعليم قصة نمو قوية على مدار 20 عاماً مع نمو إيراداتها وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بين عامي 2020 و2022. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم عائدات الطرح العام الأولي البالغة 750 مليون درهم إماراتي في تمويل وتسريع عملية توسيع شبكة مدارسنا المتميزة K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في دولة الإمارات، وستتيح لنا فرص أكبر لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة وطموحة”.

تفاصيل النطاق السعري لسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.95 و 3.00 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم ستتراوح بين 2,962 و3,000 مليون درهم إماراتي. (و القيمة السوقية للأسهم بتاريخ هذا الإعلان تتراوح بين 2,213 و 2,250 مليون درهم إماراتي ) ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي بتاريخ 18 نوفمبر 2022 وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 29 نوفمبر 2022.

ويتضمن النطاق السعري إجمالي 254,237,288 سهم، تمثل% 25.32 من رأس مال مجموعة تعليم، بسعر 2.95 درهم إماراتي للسهم الواحد و إجمالي 250,000,000سهم، تمثل 25.00% من رأس مال مجموعة تعليم، و بسعر 3.00 درهم إماراتي للسهم الواحد

تسعى المجموعة إلى زيادة رأس مالها بإجمالي 750,000,000 درهم (سبعمائة وخمسون مليوناً). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال الطلبات المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط. ويتكون الطرح بالكامل من أسهم جديده، وهي الأسهم المُصدرة حديثاً في المجموعة لزيادة راس المال، وتنوي المجموعة استخدام عوائد الطرح الصافية لتوسيع قطاع مدارسها المتميزة K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

عملية الاكتتاب

هناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها:

• الشريحة الأولى:

سيتم طرح أسهم الشريحة الأولى وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار، ويتم تخصيص نسبة %10 (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر (“أسهم الطرح”) للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي.

• الشريحة الثانية

سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. يتم تخصيص نسبة %88 (ثمانية وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على “المستثمرين المحترفين” على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر).

• الشريحة الثالثة

سيتم طرح أسهم الشريحة الثالثة وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويتم تخصيص نسبة %2 (اثنان بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين. يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريحة الثالثة رقم مستثمر صالح لدى سوق دبي المالي

سيتم حجز نسبة %5 (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح لصالح جهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.

يجب على كل مكتتب أن يكون لديه رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب فيها.

تبدأ فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة في 10 نوفمبر 2022، وتنتهي في 16 نوفمبر 2022 للشريحتين الأولى والثالثة، وفي تاريخ 17 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في “نشرة الإصدار” الخاصة بالطرح بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يخص المستثمرين المؤهلين. وتتوفر نشرة الإصدار لاكتتاب الأفراد في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية ونشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات ضمن قسم مستندات وتنزيلات الطرح العام الأولي على الموقع الإلكتروني https://www.taaleem.ae/ipo/.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م. وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس ش.م.م) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.