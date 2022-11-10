نشكركم على متابعتكم خبر سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات للاجتماع الـ39 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحسب “وام”، ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن وأمان دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على أمنه واستقراره، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.

وكان في استقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لدى وصوله لمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي، ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ضم وفد الإمارات اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد الدكتور راشد الخضر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.