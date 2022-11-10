نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في دولة الإمارات ليوم غدٍ الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 20:32 الثاني عند الساعة 07:40.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 23:39 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 25 80 20

دبي 36 26 75 25

الشارقة 35 23 80 25

عجمان 34 25 80 30

أم القيوين 34 22 80 35

رأس الخيمة 35 23 80 30

الفجيرة 31 25 85 35

العـين 35 24 70 25

ليوا 36 21 85 20

الرويس 37 20 80 25

السلع 36 20 75 25

دلـمـا 34 28 75 30

طنب الكبرى 32 27 80 45

طنب الصغرى 32 27 80 45

أبو موسى 31 27 80 45