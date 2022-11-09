نشكركم على متابعتكم خبر نتائج متباينة لأسهم الإمارات في بداية التداول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.33% إلى مستوى 10605.2 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 0.09% عند مستوى3385.42 نقطة.

وقاد الارتفاع في أبوظبي سهم “العالمية القابضة” بنسبة 1.21%، تلاه “الدار” 0.66%، وفي دبي ارتفع سهم “السوق” 1.27%، و”أرامكس” 1.08%.

واختتمت أسهم الإمارات جلسة الثلاثاء على تباينات طفيفة ارتفع خلالها مؤشر سوق دبي 0.16% إلى 3384.34 نقطة. بينما انخفض سوق أبوظبي هامشياً 0.04% ليتماسك فوق مستوى 10569.9 نقطة.