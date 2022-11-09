نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك كمبوديا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى جلالة الملك “نورودوم سيهاموني” ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك “نورودوم سيهاموني”. وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “هون سين” رئيس وزراء مملكة كمبوديا.