نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الصحة تبحث التعاون مع روسيا في القطاع الدوائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى الدكتور “أمين حسين الأميري” الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. “فلايسلاف شيستاكوف” رئيس المعهد الحكومي للأدوية والممارسات الجيدة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، والوفد المرافق له في ديوان الوزارة في دبي.

وبحثت الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات في القطاع الدوائي مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية. بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة وتشجيع الشركات الروسية على نقل بعض خطوط إنتاجها إلى داخل دولة الإمارات. لما توفره من بيئة جاذبة تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وسلطا الضوء على آخر الإنجازات والابتكارات الدوائية والصيدلانية في البلدين، وبحثا فرص استقطاب المزيد من الشركات والمصانع الدوائية الروسية. ودعم حضور منتجات الشركات الدوائية الإماراتية في السوق الروسية.