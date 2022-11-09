أبوظبي تستضيف الدورة 14 من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في يناير 2024

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، استضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2024. في الفترة من 15 إلى 17 يناير 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعد المنتدى، الذي أطلقته مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في العام 2005. منصة عالمية لمناقشة أحدث التطورات والتوجهات الاقتصادية وترسيخ قيم السلام والعدالة والمساواة.

ويسهم المنتدى في ترسيخ الحوار وتبادل الأفكار والمعارف بين المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ووقع معالي “محمد علي محمد الشرفاء الحمادي”، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. ومعالي الدكتور “سيد حامد سيد جعفر البر”، رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، اتفاقية استضافة الدورة الـ14 للمنتدى.

وجاء اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الـ14 من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي نتيجة لجهود عدد من الجهات المعنية في الإمارة مثل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”. التي ستكون مقراً لانعقاد للمنتدى، ودائرة الثقافة والسياحة التي ستكون شريكاً للمنتدى، وفق “وام”.