نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان تنعي الرائد حامد سيف بن علي الشامسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى نعت شرطة عجمان الرائد حامد سيف بن علي الشامسي. وكتبت قيادة شرطة عجمان على صفحتها على إنستغرام:” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة عجمان الرائد حامد سيف بن علي الشامسي، من مراتب المؤسسة العقابية والإصلاحية. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.