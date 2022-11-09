نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:16.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 23:05 والجزر الاول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:40.