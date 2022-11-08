نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة..الاعتداء على شخصين من جنسية عربية والشرطة تضبط المتهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:02 مساءً - متابعة- بتول ضوا

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة متهماً من الجنسية العربية، في جريمة اعتداء أدى إلى وفاة شخصين عربيين. إضافة الى اعتداء جسدي وإصابة، تعرض لها شخص ثالث من الجنسية الآسيوية من ذات المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغين منفصلين إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة أمس الاثنين، يفيد بتعرض أشخاص للاعتداء من قبل المتهم ذاته.

ولفتت شرطة الشارقة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.