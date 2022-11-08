نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يزور منطقة معارض “كوب 27 ” في شرم الشيخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” منطقة المعارض والفعاليات الجانبية التي تقام على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” كوب 27 ” والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبحسب “وام”، اطلع سموه خلال جولته في عدد من الأجنحة على نماذج للمشروعات وأحدث الابتكارات والمنتجات في مجال مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز العمل المناخي المستدامة.. إضافة إلى قصص النجاح والتجارب البيئية والعروض الفنية والموسيقية التي تهدف إلى رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع المشاركين .. واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم إبتكاراتهم ومعروضاتهم في مجال العمل البيئي ومواجهة آثار التغير المناخي..بجانب أبرز الموضوعات والقضايا التي يناقشونها خلال ورش العمل والندوات التي تعقد على هامش “كوب 27 ” .. مشيداً سموه بنوعية الأفكار المبتكرة التي يعرضها المشاركون في هذا الحدث الدولي الهام وأهمية الموضوعات التي تتناولها الورش والندوات وتبحث عن حلول مستدامة لها في رفد جهود العمل البيئي الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

كما أشاد سموه بمستوى تنظيم المؤتمر والمعارض والفعاليات المصاحبة إضافة إلى مستوى المشاركات العالمية والذي يبرز الإمكانات التي تمتلكها مصر الشقيقة في تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية وفق أعلى المعايير العالمية.

وشملت جولة سموه جناح المملكة العربية السعودية وجناح مملكة البحرين حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية.

كما شملت الجولة جناحي منظمة الأمم المتحدة ودولة الإمارات حيث التقى سموه المشاركين في جناح الدولة يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات التي تعرض عددا من المبادرات والمشاريع في مجالات الطاقة النظيفة والعمل البيئي.

ورافق سموه خلال الجولة..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.